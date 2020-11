Luccas Neto chora por não poder ver filho recém-nascido

O influencer mais querido pelas crianças nos últimos tempos, Luccas Neto, 28, chorou na manhã desta quarta (18), durante uma entrevista no programa Encontro com Fátima Bernardes, por não poder estar perto do filho recém-nascido, Luke. O youtuber recebeu o diagnóstico da Covid-19 três dias depois do nascimento do bebê e, por isso, está isolado da família.

“O que me abala mesmo é estar aqui preso, por 15 dias nesse quarto”, desabafou. Ele lamentou não poder acompanhar o crescimento de Luke nesse período. Fátima Bernardes afirmou que, de fato, os bebês mudam muito em pouco tempo, mas que ele tomou a atitude certa ao se afastar da criança e que pode continuar vendo o filho, à distância, por meio das imagens do celular.

Luccas Neto disse também que não tem sintomas até o momento e que continuará gravando vídeos durante o período em que está isolado.

