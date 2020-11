HQ inédita que será lançada na CCXP já está disponível

Está disponível, com exclusividade no site do Itaú Cultural, o primeiro capítulo da HQ “Meta – Departamento de Crimes Metalinguísticos”, projeto do roteirista Marcelo Saravá, contemplado no Rumos Itaú Cultural 2017- 2018. A história em quadrinhos, que mostra como uma polícia secreta investiga crimes na divisa entre realidade e ficção, será lançada em dezembro na feira de cultura pop Comic Con Experience Worlds, a CCXP, que acontece virtualmente.

No capítulo inicial de “Meta – Departamento de Crimes Metalinguísticos”, Saravá mostra que um desenhista foi assassinado, mas os suspeitos são criaturas ficcionais. Recheada de intertextualidade com artistas brasileiros e internacionais, a HQ tem desenhos de André Freitas, cores de Omar Vinõle e letras e design de Deyvison Manes. Além disso, o projeto traz nomes como Laerte Coutinho, Jeff Smith, Carlos Ruas, Daniel Azulay e Juan Giménez.

O projeto, apoiado pelo Rumos 2017-2018, enfoca uma polícia secreta que monitora contravenções na fronteira entre o real e o ficcional. O descritivo fornecido por Saravá sugere alguns desses crimes: autores que prostituem seus personagens, indivíduos que se refugiam em desenhos animados para nunca envelhecer… As possibilidades soam numerosas. Definido assim, “Meta” pode extrair ideias de todo tipo de narrativa, seja dos quadrinhos mesmo, seja de filmes, jogos, teatro, literatura.

