SES inicia webinários de combate à Dengue, Zika e Chikungunya

Webinários sobre as ações de combate à Dengue, Chikungunya e Zika, que integram a Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”, dão inicio a partir desta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Diretoria Geral de Vigilância em Saúde. Dessa forma o primeiro webinário será: ‘Fluxo da Vigilância Epidemiológica, LACEN e Vetores da Dengue, Chikungunya e Zika’. A web será transmitida às 14h30, via Telessaúde.

Segundo a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, o objetivo da web é promover a orientação dos municípios quanto aos fluxos de Vigilância Epidemiológica referentes a Dengue, Zika, Chikungunya.

“Vamos informar também aos municípios sobre o envolvimento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) na questão do fluxo laboratorial, sobre a importância da coleta das amostras e do envio correto para o laboratório de referência”, explica a diretora-geral em Vigilância em Saúde, Larissa Castilho.

Em suma com o tema ‘Aproveite a Quarentena e Limpe seu Quintal!’ diversas ações estão programadas para este mês como webinários e o lançamento da produção da Biofábrica. No dia 21 de novembro, acontecerá o Dia “D” de combate à Dengue, Chikungunya e Zika no Estado.

(Com informações: Portal MS)

