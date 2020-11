MS registra recorde de empresas abertas em outubro

Mato Grosso do Sul registrou recorde de abertura de empresas no mês de outubro, conforme aponta os dados da Junta Comercial do Estado (Jucems). Com 766 novos empreendimentos, o resultado é o melhor da série histórica que começou em 2008.

A pesquisa também indicou aumento no número de empresas constituídas no estado neste ano, ao todo, entre janeiro a outubro, 6.681 mil negócios foram iniciados. O montante é 9.5% maior que os os 6.098 registrados no mesmo período de 2019.

“Os números refletem o ânimo da economia neste período após o auge da Covid-19 e seus impactos. Apesar de ainda exigir cautela, o momento é de recuperação e reestruturação das atividades produtivas, mas estamos animados com a movimentação econômica no Estado”, afirma o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

