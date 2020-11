Dólar cai 1,96% e vai a R$ 5,33 nesta terça-feira

Dólar à vista caiu 1,96% e encerrou a sessão a R$ 5,33 nesta terça-feira (17). Esse é o menor patamar desde 17 de setembro.

A moeda está 7,46% abaixo da máxima de 29 de outubro (5,7635 reais), alcançada antes, portanto, das eleições nos Estados Unidos. A moeda recuou durante toda a sessão, indo de uma máxima de 5,424 reais (-0,29%) a uma mínima de 5,3244 reais (-2,12%).

Na B3, o dólar futuro caía 1,67%, a 5,3305 reais, às 17h07.

Ibovespa

Às 14:40, o Ibovespa subia 1,14 %, a 107.640,17 pontos. Na máxima, chegou a 107.810,31 pontos, maior patamar intradiário desde 4 de março. O volume financeiro somava 18,7 bilhões de reais.

Dados da B3 também continuam mostrando entrada líquida de estrangeiros em novembro, com o saldo do mês até momento em 17,8 bilhões de reais. No ano, apenas junho (1,9 bilhão de reais) e agosto (1,5 bilhão de reais) e outubro (2,9 bilhões de reais) tiveram saldo positivo.

(Com informações da Reuters Brasil)

Veja mais:

Ranking mostra as 10 melhores universidades da América Latina