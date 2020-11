Caminhonete atola e é apreendida com 1,5 t de maconha

Uma caminhonete S10 branca, com placas de Campo Grande, foi apreendida na madrugada desta terça-feira (17), após a Polícia Rodoviária Federal (PRF), flagrar o veículo atolado, carregando carregado 1.516 quilos de maconha.

De acordo com informações apuradas pelo Dourados News, o fato aconteceu nas proximidades da ‘escolinha Capey’. A equipe da PRF deu ordem de parada ao veículo, entretanto, o condutor não obedeceu e empreendeu fuga do local. O carro entrou em uma estrada vicinal e ficou atolado em uma área de terra.

O motorista conseguiu fugir do local e abandonou a caminhonete carregada com o entorpecente. Após verificações nos sistemas policiais, foi constatado que o carro tinha um registro de furto, além disso, foi verificado que as placas verdadeiras eram de Sertãozinho, no interior de São Paulo.

