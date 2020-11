Marquinhos Trad fala sobre projetos para 2021

Após vencer a eleição com 52,58% dos votos válidos, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, esteve com os secretários e convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre os projetos para o ano de 2021. Antes da entrevista, ele fez uma live no facebook para agradecer os eleitores pela reeleição nesse domingo (15).

Para Marquinhos, a vitória representa a confiança da população no trabalho de toda a equipe: “O eleitor está cada vez mais atento nas ações dos políticos. Eles viram a maneira que nós recebemos a cidade e viram a evolução da cidade. A população conseguiu mensurar a capacidade administrativa da nossa equipe, viu o que fizemos e que nós temos condições de entregar. Boa parte dos eleitores começou a ter credibilidade na nossa equipe de trabalho. Todos os secretários são acessíveis”, pontou o prefeito.

Para o próximo mandato, o prefeito afirmou que não deve fazer mudanças no atual secretariado e só haverá trocas se alguém pedir para sair.

Obras

O prefeito Marquinhos Trad também falou sobre a retomada de obras paradas em Campo Grande. Segundo ele, de 16 obras que estavam inacabadas de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), que antes eram chamadas de CEINFs, nove foram concluídas, três vão ser entregues em maio de 2021 e quatro no fim do próximo ano.

A revitalização da antiga rodoviária faz parte da 2ª etapa do Reviva Campo Grande. Trad afirmou que os recursos para a obra já estão garantidos, mas o começo da reforma foi atrasado por conta da pandemia: “Apenas 13% a 14% da antiga rodoviária pertence ao município, o restante é particular. Na parte que cabe ao município, nós vamos fazer a revitalização e vamos levar equipamentos públicos para sair do aluguel e fixar lá”, ressaltou. Uma unidade da Guarda Civil Metropolitana será colocada no local, Trad acredita que dessa forma os moradores de rua devem deixar o local naturalmente: “Acreditamos que colocando a Guarda ali, com a revitalização, com o recapeamento, sinalização horizontal e vertical, e lâmpada led, naturalmente, vai haver a dispersão”. Conforme o prefeito, outro “elefante branco” da cidade, o Centro de Belas Artes, também será finalizado.

Além disso, vários pontos da cidade devem ser recapeados, como Nova Lima, Oscar Salazar e Jardim Anache. De acordo com Marquinhos, quatro saídas e entradas da cidade vão ser recapeadas. Ainda será licitado o recapeamento nos bairros Rita Vieira, Oliveira I e III, Parque Dalas e Parque dos Girassóis. O bairro Nova Campo Grande já recebe as equipes da prefeitura com drenagem. Ligação do Núcleo Industrial, Santa Emília e São Conrado para que não será necessário fazer o retorno na Júlio de Castilho.

Empregos

Com as várias obras previstas, a prefeitura afirma que serão 16 mil novos empregos diretos: “Nós vamos começar com a etapa B do Reviva Campo Grande que vai ter condições de fazer mais do que a gente imaginava, porque esse contrato foi em dólar. Só ali serão 800 unidades habitacionais, serão 80 quadras do quadrilátero central recapeadas. Imagina o tanto de pessoas que vão ter que ser contratadas. Além disso, paisagismo e também iluminação em led.

Covid-19

Quanto as medidas mais restritivas para conter o avanço da covid-19, o Prefeito ressaltou que monitora a ocupação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI): “Eu venho monitorando os leitos de UTI a cada dois dias. Hoje ele está no patamar de 69% a 71%. Portanto, se nós temos 332 leitos, existem muitos que estão vazios e eles não vêm sofrendo uma ocupação crescente. Nesse momento não há o que se falar de nenhuma medida mais restritiva”, finalizou.

