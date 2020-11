Pesquisa indica que Guilherme Monteiro está próximo da reeleição em Jardim

O Ipems (Instituto de Pesquisas de MS) divulgou dados em que o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), tem o maior número de intenções de voto no município, com 36%. No cenário estimulado, a seguinte pergunta foi feita: se as próximas eleições para prefeito(a) de Jardim fossem hoje e os candidatos fossem esses em quem você votaria?

No resultado, o prefeito Guilherme Monteiro tem indicativo de 36,59% em intenções de voto, doutora Clediane (DEM) teve o percentual de 26,41% e doutor Erney (PSD) aparece com 9,19%. O candidato Jaime Echeverria (Patriota) está com 7,08%, ao passo que Daniel Lemos (PSL) tem 2,22%. Pastor Daniel (Republicanos) tem apenas 1,01% de intenções de voto. Não sabe e não respondeu teve o percentual de 13,23%. Brancos e nulos somaram 4,27%

Na espontânea, o eleitor respondeu à pergunta: nas próximas eleições, em quem você gostaria de votar para prefeito(a) de Jardim, se as eleições fossem hoje? Também neste cenário, o prefeito Guilherme Monteiro aparece na frente dos outros com 34,74% de intenções de voto. Doutora Clediane tem 25,55% e Erney Barbosa pontua 9,55%. Jaime Echeverria tem o indicativo de 6,72% e na sequência Daniel Lemos indica 1,17% e Pastor Daniel 1,01%. O total de 21,26% não soube ou não quis responder.

