MS tem mais 1,9 milhão de eleitores aptos a votar

Amanhã, 15 de novembro, é dia de eleição em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, 1.932.293 eleitores estão aptos a votar em candidatos a prefeitos e vereadores nos 79 municípios. Campo Grande é a única cidade em que pode haver segundo turno, já que possui 612.487 mil eleitores aptos à votação.

Conforme estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, Mato Grosso do Sul teve um aumento de 2,3% no eleitorado, com mais 54.311 eleitores desde a última eleição. Em 2018, o eleitorado sul-mato-grossense era de 1.877.982 pessoas. Em MS, o eleitorado do sexo masculino corresponde a 922.762 e feminino a 1.009.531. Já em Campo Grande são 280.997 homens e 331.490 mulheres.

Candidatos aptos

No Estado são 8.325 candidatos a vereador(a), vice- -prefeito(a) e prefeito(a) aptos a participar da eleição. O total de 290 pessoas concorre ao cargo de prefeito(a) nas 79 cidades e 8.071 candidatos a vereador(a). São 419 candidatos entre vereadores, vices e prefeitos à reeleição.

Em Campo Grande são 783 candidatos a vereador aptos e 15 candidatos a prefeito e vice.

(Confira mais na página A3 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

“Consórcio de droga”: 15 suspeitos são levados à delegacia