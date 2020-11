Harfouche Filho quer ser eleito para trazer “renovação” na Câmara Municipal

Em entrevista, candidato reitera que o nome do Promotor Harfouche estará nas urnas

Sergio Fernando Harfouche Filho, mais conhecido como “Harfouche Filho”, participa neste ano de sua primeira campanha política. Candidato a vereador em Campo Grande pelo partido Avante, o jovem de 21 anos busca trazer para a Câmara Municipal uma “renovação” política. Formado em Design de Interiores, Harfouche Filho, em entrevista ao Estado Online, contou quais são os projetos que planeja defender na Câmara, os motivos pelo qual ele se candidatou e o que mudou na sua vida pessoal desde o início da campanha até essa reta final.

O contato com a política ocorreu desde cedo e vem de casa com o exemplo do pai, o promotor Sergio Harfouche que concorre nas eleições 2020 como candidato à prefeitura de Campo Grande. O rapaz comenta que acompanhar e ver o desenvolvimento do trabalho do pai o motivou a ingressar na carreira política para também inspirar outras pessoas. “Decidi me candidatar porque desde pequeno vejo o meu pai transformar a vida de muitos jovens. Como candidato eu vi essa oportunidade de ser realmente um exemplo para outras pessoas e influenciar positivamente a vida delas”, afirma.

A campanha política trouxe para o candidato a vereador outra perspectiva da Capital. O jovem relata que as visitas realizadas aos bairros como Moreninha, Aero Rancho, Estrela Dalva, Los Angeles e Coophavila II trouxeram a oportunidade de ver de perto alguns dos problemas que essas regiões enfrentam. “Estivemos em vários lugares e é claro que cada um tem as suas demandas, mas vimos bastante a questão do asfalto, falta da iluminação pública que também junta com a questão da segurança pública. O que mais se ouve é isso, mas eu acredito que tem algo além. Nos postos de saúde reclamaram bastante da falta de medicamento”, fala.

A área da saúde é uma das bandeiras que Harfouche Filho cita defender. “Uma das minhas metas de atuação para proporcionar um melhor atendimento é trazer o terceiro turno permanente nas unidades básicas de saúde. Tem muito médico que chega lá, atende cinco e vai embora”, aponta.

Além desse setor, o esporte é outra demanda que o candidato quer levar para a Câmara. “Eu pude participar três anos de um time de futebol americano e eu sei como é precária a situação. Eu queria dentro da minha capacidade como legislador trazer um vínculo entre a escola e o esporte para causar um desenvolvimento não só físico, mas intelectual para a criança”, diz. O empreendedorismo, o incentivo ao primeiro emprego, o combate à corrupção e a implementação de pontos de wifi gratuitos nos espaços públicos da cidade são outras propostas que o candidato defende.

Em relação a corrupção, Harfouche Filho comenta que a falta de transparência com os gastos públicos é um dos atuais problemas que Campo Grande enfrenta. “Eu vejo que a gente tem capacidade de ter um excelente desenvolvimento. Eu quero trazer essa transparência para a população poder acompanhar para onde está indo os nossos impostos. O Brasil é o país que mais tem o imposto elevado e a gente não vê isso reverter na sociedade”, enfatiza.

Às vésperas da votação das eleições que acontecem no domingo (15), Harfouche Filho afirma que tem “sede” de renovação e ressalta que não vê a política como um profissão e sim como um missão. No fim da entrevista, o jovem manda um recado. “Eu queria deixar claro que o Promotor Harfouche está nas urnas e os votos serão computados”, declara.

