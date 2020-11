Com tempo instável, pleito deve ocorrer debaixo de chuva

O fim de semana em Mato Grosso do Sul deverá manter as instabilidades registradas ao longo desta semana. Com o predomínio de uma massa de ar quente e úmida, as eleições de amanhã (15), para prefeito e vereadores, poderão ser debaixo de chuva em Campo Grande.

Conforme a meteorologista do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Franciane Rodrigues, a previsão para hoje (14) é de sol entre nuvens e com baixa expectativa de chuva. “Durante o domingo [15], as nuvens aumentam ao longo do dia, dando condição ao céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas. É recomendável sair de casa levando um guarda- -chuva”, reiterou.

As temperaturas no Estado poderão variar entre 19ºC e 36ºC neste fim de semana. Na Capital, a variação está estimada entre 20ºC e 31ºC. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 35% e 90%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o Cemtec- -MS, as chuvas devem continuar pelo menos até dia 26 de novembro no Estado.

Durante as eleições municipais, a previsão para Corumbá é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no domingo. A máxima esperada é de 38ºC e a mínima de 25ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 100%.

Em Ponta Porã, o prognóstico do Inmet indica que o domingo será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem oscilar entre 22ºC e 36ºC. Os índices de umidade relativa do ar devem variar entre 35% e 90%.

(Texto: Mariana Moreira)

