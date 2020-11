Vitória aumenta confiança do goleiro gremista

Um dos principais responsáveis pela vitória de 2 a 1 do Grêmio sobre o Cuiabá, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro Vanderlei destacou a importância do resultado construído pelo time gaúcho na quarta-feira. Na visão do ex-santista, o Tricolor fez uma ótima partida e até poderia ter saído de campo com um resultado melhor.

“Fizemos um grande jogo, o Cuiabá é bem organizado, a gente vêm estudando bastante a equipe deles, sabíamos que seria um jogo difícil, eles são muito fortes aqui. Tivemos alguns contra-ataques para matar o jogo, mas não conseguimos fazer um placar maior, que nos daria uma tranquilidade maior, mas o importante foi a vitória, que nos dá confiança”, disse ao SporTV.

Com o resultado da quarta-feira (10), o Grêmio precisa de apenas um empate no jogo de volta para se garantir nas semifinais do torneio. O confronto será semana que vem, dia 18, às 15h30 (de MS), em Porto Alegre. Antes disso, o time do técnico Renato Portaluppi entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, amanhã, às 18h, em casa.

(Texto: Da redação)