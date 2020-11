MS registra 920 denúncias pelo Disque 100 em 10 meses

Dados da Superintendência da Política de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), revela que somente nos 10 primeiros meses deste ano houve mais de 920 denúncias pelo Disque 100, em Mato Grosso do Sul. Logo que o serviço agora também recebe denúncias pelo aplicativo WhatsApp, no número (61) 99656-5008. Imagens, vídeos e documentos que reforcem a denúncia podem ser enviados. Os dados são sigilosos.

Sendo assim entre as denúncias, situações envolvendo crianças e adolescentes estão no topo da lista, com 420 chamados. Logo em seguida vem as denúncias envolvendo idosos, com 378 casos, e pessoas com deficiência, com 80. Ligações apontando para casos com mulheres, LGBT+ e pessoas em restrição de liberdade também constam no monitoramento.

“Quando uma pessoa liga para a central do Disque 100, essa denúncia é recebida e filtrada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) e encaminhada aos setores competentes em cada cidade do Estado. Em nossa central de monitoramento recebemos os relatórios de como essas denúncias estão sendo tratadas e acompanhamos também esses números envolvendo Mato Grosso do Sul”, esclarece a superintendente da Política de Direitos Humanos da Sedhast, Ana Lúcia Américo.

Em suma Disque 100 é um canal da política dos direitos humanos e atende graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante.

Portanto em todas as plataformas, as denúncias são gratuitas, anônimas e recebem um número de protocolo para que o denunciante possa acompanhar o andamento. Qualquer pessoa pode acionar o serviço, que funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.

