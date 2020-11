Linhas de ônibus podem ter reforço durante eleições

A escala de ônibus será a usual para o fim de semana, de forma reduzida. No entanto, por conta das eleições no domingo (15), o transporte coletivo poderá ser reforçado, se necessário, segundo o Consórcio Guaicurus.

De acordo com a concessionária, como a maioria das pessoas votam perto de suas residências, apenas os ônibus que recebem maiores demandas de passageiros terão carros extras.

Segundo a prefeitura, as linhas no sentido Centro/Parque dos Poderes/Centro (521), Chácara das Mansões/T. Guaicurus (119) e UCDB/General Osório (222) serão reforçadas no sábado (14) até as 21h. Os reforços devem acontecer ainda nas linhas que fazem itinerário entre o Centro e os terminais: Nova Bahia, Júlio de Castilho e Bandeirantes.

No domingo (15), para atender a população durante a votação, dois carros reservas ficarão de prontidão em cada terminal, caso haja necessidade de reforço. Outras linhas funcionarão normalmente.

(Texto: Mariana Moreira)

Veja também: Cociente eleitoral menor cresce a chance de partidos pequenos