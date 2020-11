Dólar sobe 1.6% e se mantém a R$ 5.47

O dólar fechou a sessão desta sexta-feira (13) a R$ 5.47. Ao longo do pregão, a divisa oscilou entre 5,527 reais (+0,87%) e 5,4506 (-0,52%).

Na semana, a cotação subiu 1,58%, devolvendo parte do tombo de 6,07% da semana anterior, quando ocorreram as eleições norte-americanas.

Ibovespa

Já o Ibovespa fechou em alta de mais de 2% nesta sexta-feira, subindo 2,1%, a 104.656,58 pontos, acumulando elevação de 3,7% na semana e de 11,4% no mês, de acordo com dados preliminares. No ano, ainda recua 9,5%. O volume financeiro no pregão somava 27,6 bilhões de reais.

Maiores altas

Nome Variação % Valor (R$)

YDUQ3 +9.22% R$ 28,20

IRBR3 +7.70% R$ 6,71

GNDI3 +7.01% R$ 74,19

EMBR3 +6.70% R$ 7,49

RADL3 +6.59% R$ 27,00

Maiores baixas

Nome Variação % Valor (R$)

MULT3 -2.48% R$ 22,42

MGLU3 -1.77% R$ 25,03

IGTA3 -1.63% R$ 34,98

MRFG3 -1.46% R$ 14,84

CSNA3 -0.72% R$ 19,38

Mais negociadas

Nome Variação % Negócios

VVAR3 0.34 93.836

PETR4 3.51 91.861

MGLU3 -1.77 79.720

BBDC4 3.30 68.356

ITUB4 2.18 65.266

(Com informações da Reuters Brasil)

