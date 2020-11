Palmeiras decide no 1º tempo e abre vantagem sobre o Ceará

O Palmeiras abriu uma boa vantagem na briga para alcançar as semifinais da Copa do Brasil na tarde de quarta-feira. Em sua sétima vitória seguida, com os dois times desfalcados, a equipe alviverde decidiu ainda no primeiro tempo e ganhou do Ceará por 3 a 0, no Allianz Parque.

Em intervalo de apenas 5 minutos, o Palmeiras avançou com Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron na etapa inicial. O árbitro Bráulio da Silva Machado chegou a assinar um pênalti para o Ceará no segundo tempo, mas anulou a marcação após rever o lance no monitor do VAR.

O segundo jogo está marcado para as 19 horas (de Brasília) de quarta-feira, no Castelão. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará pega o Grêmio às 19 horas deste sábado, em Porto Alegre. Já o Palmeiras enfrenta o Fluminense, às 21h30 do mesmo dia, no Allianz Parque.

(Texto: Da redação)