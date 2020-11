Harfouche afirma que permanece candidato e votos serão válidos

Promotor Harfouche anunciou que permanece candidato e vai recorrer a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) que rejeitou a candidatura dele à prefeitura de Campo Grande. O pronunciamento foi feito na tarde desta quinta-feira (12).

Por cinco votos a um ele teve a candidatura impugnada, durante julgamento que foi encerrado nesta quinta-feira, após o PSD e partido Progressista entrarem com ações na justiça eleitoral. Eles alegam que o candidato não havia pedido exoneração do cargo de promotor de justiça do Ministério Público Estadual. O advogado de Harfouche afirma que a chapa se surpreendeu com o resultado, mas vai entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): “Enquanto o TSE não se reunir para julgar, os votos são válidos e os atos de campanha estão permitidos”, reforçou o doutor Vinícius Monteiro Paiva.

Para Haurfouche, o TRE-MS cometeu um erro durante o julgamento: “Eu não me curvo ao erro que nosso Tribunal Regional Eleitoral cometeu hoje. Estou recorrendo, porque acredito que será revertida essa decisão injusta e, assim sendo, permaneço candidato”, afirmou. Além disso, ele reforçou que os votos dos eleitores não serão anulados: “Se quiser podem anular a eleição, mas o meu voto não vai ser anulado”, finalizou.

Confira o trecho do pronunciamento: