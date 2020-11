Industria de MS gerou mais de 6 mil novas vagas de emprego

Levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems aponta que o Setor da industria de Mato Grosso do Sul já acumula saldo positivo de 6.242 novas vagas de emprego. A estimativa leva em consideração o período de janeiro a setembro deste ano.

Segundo a Fiems, na avaliação apenas do mês de setembro deste ano, as indústrias sul-mato-grossenses abriram 882 novas vagas, demonstrando que a atividade encerrou o mês com o total de 131.542 trabalhadores empregados, indicando um aumento de 4,98% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 125.300 funcionários.

Conforme o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, a atividade industrial responde por 19,6% de todo o emprego formal existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás dos setores de Serviço, que emprega 195.671 trabalhadores com participação equivalente a 29,1%, e da Administração Pública, com 145.104 empregados ou 21,6%.

Ele revela que as atividades industriais que mais abriram vagas no acumulado de janeiro a setembro foram abate de suínos (+1.568), abate de aves (+1.025), construção (+767), fabricação de celulose (+695), fabricação de açúcar (+638), preparação de subprodutos do abate (+531), abate de bovinos (+454), fabricação de óleos vegetais (+272) e fabricação de etanol (+219).

Já as atividades industriais que mais abriram vagas no mês de setembro foram abate de aves (+175), abate de suínos (+119), abate de bovinos (+101), fabricação de calçados de material sintético (+75), fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina e papelão (+70) e fabricação de refrigerados (+40).

Em relação aos municípios, constata-se que em 54 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a setembro de 2020, com destaque para Dourados (+1.515), São Gabriel do Oeste (+542), Sidrolândia (+462), Naviraí (+440), Rio Brilhante (+403), Campo Grande (+329), Três Lagoas (+310), Caarapó (+267), Itaquiraí (+259), Aparecida do Taboado (+252), Angélica (+197), Fátima do Sul (+194), Brasilândia (+192), Água Clara (+180) e Nova Andradina (+167).

(Com informações da Fiems)

Veja mais:

Energisa abre 20 vagas para pessoas com deficiência; inscrições vão até dezembro