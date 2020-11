Funsat Itinerante realiza atendimento na quinta-feira no Jardim Canguru

A Funsat Itinerante realiza, a partir de quinta-feira (12), atendimento à população no bairro Jardim Canguru, na Capital. A ação, que acontece no CRAS Dr Fauze Duailibi, continua também na sexta-feira (13). O horário de atendimento será das 8h ao 12h

Na ação, os moradores da região receberão os serviços de orientação, qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, formalização e regularização do Microempreendedor Individual (MEI) , carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

A iniciativa da Funsat Itinerante acontece desde 2013. Em meio a pandemia do novo coronavírus (covid-19), a equipe responsável por realizar o atendimento segue todas as medidas de biossegurança como uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social.

Serviço

Local: CRAS Dr Fauze Duailibi Amizo Jardim Canguru

Endereço: Rua, dos Topógrafos, 1175 – Canguru, Campo Grande – MS

Data: 12 e 13 e Novembro

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória