Fabio Porchat lança vídeos de humor durante eleições

A campanha política pode ir além dos embates acirrados entre candidatos e a polarização nas redes sociais. Além de reportagens e análises sobre a disputa nas principais cidades brasileiras, o jornal “O Globo” acrescenta a sua cobertura um projeto de humor com olhar leve e crítico ao processo eleitoral brasileiro, marcado para este mês de novembro. Uma série de vídeos especiais do ator Fabio Porchat, com uma leitura bem-humorada da propaganda gratuita na TV, de candidatos a prefeito e vereador, será exibida até o fim do segundo turno.

Os programas poderão ser acessados no site do “Globo”, além dos perfis do jornal no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. “A política é superimportante, temos, sim, de debater e a população está descobrindo isso cada vez mais. Mas poder dar risada da nossa situação está na alma do brasileiro”, diz Porchat, apresentador do GNT.

Misturar humor e política foi uma aposta de repercussão do “Globo” em 2018. O ator Marcelo Adnet conquistou milhares de visualizações na internet ao gravar a série “Tutorial dos Candidatos”, um conjunto de vídeos de imitações dos principais postulantes ao Planalto naquele ano, entre eles o presidente Jair Bolsonaro.

