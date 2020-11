Comissão da covid-19 debate na sexta apagão no Amapá

A comissão mista da covid-19 do Senado realiza, na sexta-feira (13), audiência pública com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone da Nóbrega para cobrar explicações sobre o apagão de energia elétrica que ocorre no Amapá desde a semana passada.

O autor do requerimento é o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que nesta quarta-feira (11) responsabilizou Pepitone pelas falhas no sistema elétrico do Amapá. “O que aconteceu aqui não foi culposo. Foi doloso. Não foi apenas deixar uma empresa privada sucateada e já falida cuidando do sistema de energia elétrica de 800 mil pessoas. É mais grave que isso. Foi não ter fiscalizado. O presidente da Aneel não pode falar como se não tivesse nada a ver com isso. O fato de ele ter ficado um ano sem fiscalizar a ausência de um transformador no parque de distribuição não é aceitável. Não é compreensível. O que aconteceu aqui é criminoso. Em qualquer outro país democrático e com leis, este cidadão estava preso”, afirmou.

O apagão que teve início na semana passada também influenciou na divulgação do número de pessoas infectadas pela covid-19. A falha no sistema elétrico compromete o controle da pandemia no Estado.

“Nós estávamos no crescente de uma segunda onda. Desde o “apagão”, não conseguimos registrar o aumento do número de casos. Ontem, recebi a informação de que no hospital do Oiapoque, no norte do estado, a UTI já está lotada. A pandemia passou a ser parceira do caos e da tragédia da falta de energia”, comentou o senador.

Ontem (10), os senadores cobraram a volta da energia no Amapá.

