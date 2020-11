Carro de candidata à prefeitura de São Vicente é alvejado

O carro da candidata do PSDB à prefeitura de São Vicente, Solange Freitas, foi atingido por tiros, na manhã desta quarta-feira (11). Por conta do vidro blindado, ninguém ficou ferido.

Segundo o Notícias ao minuto, Os disparos foram feitos por uma pessoa em uma moto que emparelhou com o carro da candidata. Ela estava acompanhada do candidato a vice, Gil dos Santos, também do PSDB, e de três assessores.Pelo menos quatro tiros atingiram a janela do passageiro onde Solange estava sentada.

A candidata cumpria compromissos da campanha quando sofreu o ataque. A polícia militar fez buscas, mas o autor não foi localizado. Imagens de circuito de segurança serão investigadas pela polícia civil.

Na terça-feira, 10, em um vídeo postado em rede social, a tucana reclamou de perseguição à sua candidatura e pediu segurança. Ela conta que, no dia 14 de outubro, seu comitê eleitoral na área continental da cidade, na Avenida do Quarentenário, foi invadido durante a madrugada. A fiação elétrica foi arrancada e a porta foi destruída. Os invasores quebraram também uma placa com o nome da candidata. Solange também recebeu ameaças.

