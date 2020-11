Urnas e materiais de votação começam a ser entregues em MS

Ontem (9), os cartórios eleitorais de Campo Grande começaram a entregar aos presidentes das mesas receptoras de votos as urnas eletrônicas e os materiais de votação, além dos equipamentos de proteção individual que serão utilizados nas eleições do dia 15 de novembro. Em Mato Grosso do Sul foram preparadas 6.096 urnas de votação e 824 urnas de reserva.

Já em Campo Grande, 1.911 urnas de votação e 67 de contingência, totalizando 1.978 urnas eletrônicas. De 9 a 11 de novembro, das 8h às 19h, as urnas serão entregues na 8ª Zona Eleitoral no Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes.

De 11 e 12 de novembro, das 7h às 19h, será a vez da 35ª Zona Eleitoral, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); em 9, 10 e 11 de novembro as urnas serão entregues à 36ª, no Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes. Na 44ª Zonal Eleitoral: Escola das SUAS/MS “Mariluce Bittar”, Rua André Pace, 630 – Bairro Guanandi (atrás do Comper da Av. Bandeirantes), serão entregues em 10, 11 e 12 de novembro; na 53ª Zona Eleitoral – Paróquia São Judas Tadeu, Rua México, 235 – Jardim América, serão entregues em 10, 11 e 12 de novembro, das 9h às 18h (por drive-thru); na 54ª Zona Eleitoral – Clube União dos Sargentos, Rua Camapuã, 185 – Amambaí, as urnas chegam em 11, 12 e 13 de novembro. O cronograma do interior é definido pelos cartórios locais.

(Texto: Andrea Cruz)