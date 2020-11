PSDB e MDB tem maior número de candidatos a prefeito em MS

Os partidos PSDB, MDB, DEM e PSD são os que mais têm candidatos a prefeito em Mato Grosso do Sul. Dados do Tribunal Superior Eleitoral constatam também que o PSDB é o partido com um total de 1.133 candidatos ao cargo de vereadores e prefeitos. São 57 concorrendo às prefeituras e 17 vices. “Temos 1.023 candidatos a vereador em reeleição e primeira eleição.

Logicamente, os candidatos à reeleição tem aceitação e a maioria está com 60% de aprovação. Um candidato no interior que tenha esse percentual é muito difícil perder a eleição. Temos 47 prefeitos em mandato e 35 que voltam à reeleição, mas acabamos de fechar com 57 candidaturas no estado de Mato Grosso do Sul e 17 candidatos a vice-prefeito, que é muito importante também”, explicou Sergio de Paula, presidente regional do PSDB.

Entre os tucanos conhecidos estão o candidato a prefeito de Cassilândia, Jair Boni Cogo. Em Porto Murtinho, Nelson Cintra é o candidato mais velho. Em contrapartida, aos 30 anos, Germino Roz disputa sua primeira eleição para o cargo de prefeito em Batayporã e é o candidato tucano mais novo.

