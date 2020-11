Mato Grosso do Sul exportou 54% mais soja neste ano

A soja em grão se tornou o principal produto de exportação do Estado neste ano. Prova disso é que, entre janeiro e outubro deste ano, MS exportou 4,7 milhões de toneladas contra 2,9 milhões no ano passado. O volume resultou no aumento de 54,88% se comparado ao mesmo período de 2019. Com isso, a balança comercial alcançou superavit de US$ 3,492 milhões, montante 33,14% superior ao ano passado. Os dados constam na Carta de Conjuntura do Setor Externo, divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Em termos de valor, a soja teve uma elevação de 31,87%. Nos dez primeiros meses deste ano foram calculados US$ 1.609.623 contra US$ 1.039.254 em 2019.

Em seguida está a celulose como um dos principais produtos de exportação no Estado, mesmo tendo apresentado queda de 15,8% nas exportações em relação ao ano passado. Foram movimentados US$ 1.430.869 e 3,8 milhões de toneladas.

As exportações de carne bovina se mantiveram estáveis, com US$ 647.497 e 175.893 de toneladas; as de carne de aves cresceram 10,37% neste ano. Foram 139.703 toneladas e US$ 215.084. Ainda conforme o levantamento, o principal destino das exportações foi a China, representando cerca de 47,82% do valor total exportado de janeiro a outubro. Depois vêm os Estados Unidos (4,18%) e em 3º Hong Kong (3,67%). A maior queda foi registrada para o Japão, com baixa de 42,26% nas exportações em relação ao mesmo período do ano passado.

Municípios exportadores

O principal município exportador foi Três Lagoas, com 41,63% dos valores exportados. Em seguida está Dourados (13,11%). Campo Grande apresenta 8,93% nas participações. Além desses, Corumbá, Chapadão do Sul, Naviraí, Antônio João, Bataguassu, Sidrolândia e Itaquiraí também fizeram parte da lista de exportações.

Importações Em relação aos produtos importados, o Estado continuou com uma pauta concentrada na importação de gás boliviano, representando 52,19% das importações entre janeiro e outubro. Foram 3,8 milhões de toneladas e US$ 813.128.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

