Dr. Victor Rocha defende que ‘política não é profissão’

“Não usei dinheirinho do partido. Usei dinheiro próprio. O dinheiro do povo deixa para o povo. Não tenho recursos públicos. É uma campanha de família”, disse o candidato a vereador pelo PP dr. Victor Rocha. Ele tentar entrar na política pela primeira vez, porque acredita que é uma missão e não uma profissão. Médico mastologista, aos 40 anos, trabalhou na Santa Casa, no Hospital Geral, Hospital de Câncer e no Hospital Regional.

Atualmente, está no Hospital Universitário, no CEM (Centro de Especialidades Médicas) e no Hospital Unimed. Victor Rocha foi secretário adjunto de Saúde, na gestão de Bernal, quando implementou os projetos Equipe Móvel, Consulta Única, Terceiro Turno, mutirões de consultas especializadas, mutirões de cirurgias e de ortopedia no Hospital do Pênfigo.

O candidato a vereador ainda lembra que participou e habilitou três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento): Moreninhas, Leblon e Santa Mônica. “O atendimento da Equipe Móvel era uma ‘vanzinha’ com 11 médicos distribuídos conforme a demanda. Fizemos a Consulta Única projeto de prevenção ao câncer de mama e colo de útero atendendo mais de 40 mil mulheres. O maior legado que deixei foram as três Upas funcionando que concluímos em 2016, recebendo recursos federal e estadual”, destacou.

O candidato tem o projeto de criar duas casas na saúde. “A Casa Rosa para a mulher ter atendimento rápido pra prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Para o homem vamos criar A Casa Azul, diagnóstico rápido e prevenção contra o câncer de próstata. Queremos criar junto ao Executivo mutirões de consultas especialistas, exames e cirurgias eletivas”, revelou.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Rafael Belo)