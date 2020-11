Bernal declara apoio a Esacheu Nascimento para a prefeitura

Ex-prefeito Alcides Bernal declarou apoio ao candidato à prefeitura de Campo Grande, Esacheu Nascimento (Progressistas). O comunicado oficial foi feito durante coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (10).

Durante o discurso, Bernal relembrou de quando foi eleito prefeito pelo Progressistas, em 2012 e, ao declarar apoio a Esacheu, afirmou que a Capital precisa ouvir as propostas do partido: “Eu resolvi ingressar na campanha do Progressistas porque entendo que o patrimônio de realizações da nossa gestão merece ser resgatado”, disse o ex-prefeito. “Eu quero que a população saiba que estou aqui para dizer que nós temos propostas sérias que vão abranger a todos, principalmente, o desenvolvimento do nosso município”, continuou Bernal.

O presidente do diretório municipal do partido afirmou que com o apoio, Esacheu Nascimento estará no segundo turno: “A presença de Alcides Bernal vem só para fortalecer. Tenho certeza que o ’11’ vai para o segundo turno e vamos fazer uma campanha limpa e transparente”, disse Vereador Cazuza.

Para o candidato, o apoio do ex-prefeito é importante para continuar na disputa e ganhar as eleições. À frente da Prefeitura, Esacheu pretende dar continuidade a projeto iniciados na gestão de Alcides Bernal: “Nós poderemos dar prosseguimento a muitos programas que foram iniciados na gestão Progressistas, que foram abandonados pela atual administração”, ressaltou Nascimento.

Veja mais:

Governo lança conjunto de medidas para retomada do turismo no país