Vídeo: PMA captrura ema em aeroporto de Três Lagoas

Aeroporto de Três Lagoas recebeu nesta segunda-feira (9) a visita inesperada de uma ema adulta. A Polícia Militar Ambiental foi acionada pelo administrador do local para fazer captura do animal.

Segundo a PMA, a ema estava na área de pouso do aeroporto, colocando em risco possível acidentes com aeronaves. A equipe teve de montar uma estratégia depois de análise do local.

Os Policiais sabiam que jamais capturariam o animal diretamente em campo aberto, tendo em vista que ele pode atingir até 60 km por hora em corrida. Dessa forma, foi verificado um canto de alambrado e mantendo-se distância para não acuar a ema, ela foi destinada ao canto, onde a equipe havia deixado uma caixa de contenção com a porta aberta.

Quando a ave chegou ao canto, ela entrou na caixa, que foi fechada pelos Policiais. Ainda conforme os policiais, como a ema não apresentava ferimentos, ela foi solta em seu habitat natural, distante do perímetro urbano e do aeroporto.

Confira o vídeo: