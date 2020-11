Pôster oficial celebra 50 anos da revista “Mônica”

Ilustração é assinada por 20 artistas da coleção Graphic MSP

Acaba de ser anunciado um dos itens colecionáveis mais aguardados pelos fãs da CCXP. Em uma celebração aos 50 anos do primeiro número da revista “Mônica”, lançada em 1970, pela Editora Abril, o pôster oficial da CCXP Worlds é o resultado de um trabalho colaborativo de 20 artistas, expoentes dos quadrinhos brasileiros e que fazem parte da coleção Graphic MSP – projeto que traz reinterpretações dos personagens clássicos de Maurício de Sousa. Em 2020, o maior festival de cultura pop do planeta acontece de forma virtual nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Seguindo a tradição da primeira CCXP, realizada em 2014, quando o pôster oficial foi criado a partir de um trabalho em conjunto de diversos artistas, a primeira edição virtual do festival também reuniu um time de peso. A arte deste ano traz os personagens de Mauricio de Sousa que já foram retratados no selo Graphic MSP lendo a Mônica # 1 – curiosidade: somente nesta primeira edição a revista trouxe o subtítulo “e Sua Turma”.

O esboço inicial do trabalho colaborativo foi criado por Danilo Beyruth e a montagem final ficou por conta de Vitor Cafaggi, que deu unidade a esse mosaico de traços e de estilos. Para conferir todo o processo de criação e mais entrevistas de Sidney Gusman, editor das Graphics MSP, e de Mauricio de Sousa basta entrar no link: https://www. instagram.com/p/CHQfwfcHc7J/.

Participam do projeto Bianca Pinheiro, Camilo Solano, Cristina Eiko, Danilo Beyruth, Eduardo Damasceno, Eduardo Ferigato, Fábio Coala, Fefê Torquato , Gustavo Borges, Gustavo Duarte, Jefferson Costa, Lu Cafaggi, Marcelo Costa, Orlandeli, Paulo Crumbim, Renato Guedes, Roger Cruz, Rogério Coelho, Shiko e Vitor Cafaggi. Cada artista desenhou no pôster o mesmo personagem com o qual trabalhou em sua Graphic MSP.

(Confira mais na página C2 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Dez milhões de pessoas podem quitar dívidas por apenas R$50