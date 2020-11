Professor Eduardo Carvalho quer ser vereador para transformar esperança em realidade

Eduardo Carvalho de Almeida, o Professor Eduardo Carvalho (PTB), quer ser vereador em Campo Grande para transformar esperança em realidade por meio de projetos na educação, segurança pública, administração, social e bem- -estar. Formado em Biologia, perito criminal, professor universitário, mestre em Biologia Celular e Molecular e Administração Pública, ex-diretor do Instituto de Criminologia, sai para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, após 13 anos na militância, onde ajudou a eleger vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos e governadores, e nenhum representou os anseios que precisavam de conforto e solução. Decidiu parar de se queixar e agir.

Os cinco pilares estão baseados na vida do candidato. “Tenho uma visão específica para educação. O Plano Municipal de Educação precisa ser implementado dentro da aplicabilidade. O Plano Municipal de Segurança Pública também precisa de implementação de ação para mais conforto e aumentar a sensação de segurança do cidadão. Também vamos fiscalizar melhor as ações do nosso Executivo e atender demandas de trâmites administrativos e criar projetos. Na área social sou voluntário de ensino na Creche Acácia Morena e da Clínica Psiquiátrica e de Desintoxicação Carandá. Vamos também elaborar projetos na questão do emprego e mão de obra para devolver a cidade para o cidadão e vamos utilizar áreas ociosas dos bairros para o bem-estar das pessoas, além de ampliar os Centros de Convivência dos Idosos para os bairros”, pontuou

Professor Eduardo Carvalho tem o projeto “o professor de profissões”, que pretende qualificar os trabalhadores para tirar as pessoas do desemprego. Como membro da ABL (Academia Brasileira de Letras, Seccional Mato Grosso do Sul), quer eventos para tratar bem “os pratas” da casa, trazendo uma cultura democrática, livre e gratuita para prestigiar e homenagear os artistas da terra. “Também queremos incentivar a leitura aos jovens das comunidades”, disse.

Força, energia e mobilizar- -se são formas de transformar esperança em realidade onde o Professor Eduardo Carvalho quer ser este agente para a sociedade. “É minha primeira candidatura. Não tenho qualquer tipo de vício de natureza da política velha ou errada. Me sinto preparado para assumir um cargo público de grande responsabilidade. Eu garanto que aquele que depositar o seu voto não terá prejuízo e não se arrependerá da escolha que fez”, destacou. O Professor Eduardo Carvalho finaliza pedindo que as pessoas acessem a página dele no Facebook @professoreduardocarvalho para conhecerem melhor sua fala e pensamento.

