Pirlo lamenta empate da Juventus nos últimos segundos

Andrea Pirlo, técnico da Juventus, elogiou a postura da equipe após o duelo contra a Lazio pelo Campeonato Italiano, mas lamentou o empate por 1 a 1 sofrido no último lance da partida. O comandante quer ver seus jogadores mais atentos nos minutos finais e abordou os pontos que devem ser melhorados.

– Fizemos uma boa partida, mas campeonatos e jogos se ganham nos detalhes. Não conseguimos administrar a bola no final do jogo e sofremos o gol. Estamos satisfeitos com o desempenho, mas não com o resultado. Merecíamos algo melhor. Faltou malícia e vontade de trazer o resultado para casa.

Apesar de Cristiano Ronaldo ter sido substituído, Pirlo não comentou sobre a gravidade da lesão sofrida no tornozelo. Com o empate, a Juventus não conseguiu ultrapassar o Sassuolo e também não conseguiu encostar no líder Milan e segue buscando uma identidade para brigar pelo título do Campeonato Italiano.

(Divulgação: Isto É)