Fiocruz identifica 2 linhagens da COVID circulando em Corumbá

Em apoio ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, desde maio, pesquisadores da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) de MS vêm realizando o diagnóstico molecular da COVID-19 em amostras coletadas no drive-thru de Corumbá. Durante este trabalho, duas linhagens do novo coronavírus foram identificadas. Um dos observadores ressalta a importância do sequenciamento para tentar entender o comportamento do vírus ao longo do tempo.

Segundo a pesquisadora Zoraida Fernandez, a partir dessa ação, surgiu o interesse de conhecer as características genéticas do vírus Sars-CoV-2 que está circulando em Mato Grosso do Sul. “O estudo pode fornecer informações importantes sobre a possível origem da transmissão, as diferentes linhagens encontradas na região e suas mutações, contribuindo dessa forma para as tomadas de decisão nas ações de Vigilância em Saúde”, explicou.

O sequenciamento genético feito pelo pesquisador Felipe Naveca, em primeiro momento, teve seis amostras coletadas no mês de agosto, nas quais foram identificadas as linhagens de Sars-CoV-2 B.1.1.28 e B.1.1.33, sendo uma mais frequentemente encontrada na Europa e que se espalhou por todos os continentes. A outra é encontrada no continente americano, principalmente no Brasil, nos EUA e na Argentina.

O estudo está sendo continuado para o mapeamento genético de uma maior quantidade de amostras coletadas desde o início das atividades do drive-thru COVID-19 até o último mês de coleta, o que permitirá entender a dispersão do vírus nessa região e esclarecer a evolução viral ao longo do tempo em Mato Grosso do Sul.

(Texto: Dayane Medina)

Veja mais:

Atendentes do comércio viram ‘fiscais’ para cobrar uso de máscara