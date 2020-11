Consumidor pode fazer economia de R$ 60 para adquirir a cesta

Quilo do sal registrou maior variação, de 202,76%

Fazer pesquisa de preços antes de realizar a compra no supermercado pode ser uma “mão na roda” para ajudar o consumidor a economizar nas finanças do fim do mês. O levantamento semanal realizado pela equipe de reportagem do jornal O Estado mostra redução de mais de R$ 60 (33,23%) entre os cinco estabelecimentos pesquisados na Capital.

Entre os 27 itens analisados, o sal refinado de um quilo se destaca na variação, com 202,76%. O menor valor encontrado para este produto foi de R$ 1,45 no Atacadão e de R$ 4,39 no Comper. O preço médio é de R$ 3,26.

No setor de hortifrútis, o que mais chama a atenção é a diferença no valor do quilo da cebola. Enquanto no Atacadão está a R$ 1,49, no Extra sai por R$ 3,49. Ou seja, variação de 134,23%. O valor, em média, sai a R$ 2,63.

Em seguida está a batata, que apresentou variação de 74,58% e preço médio de R$ 4,61 no quilo. O preço mínimo, de R$ 2,95 foi identificado no Atacadão e o máximo, de R$ 5,15, no Pires.

O pão francês não fica para trás. Prova disso é que o quilo chega a ser vendido a R$ 17 no Extra e a R$ 9,99 no Pires. A diferença é de 70,17% e preço médio de R$ 13,98. A caixa de ovos com 30 unidades pode ser encontrada no Atacadão por R$ 9,99 e no Comper por R$ 14,99. O produto variou 50,05% e teve preço médio de R$ 13,66.

O arroz de cinco quilos e o feijão de um quilo – importantes para o prato do brasileiro – ainda têm se mantido em um patamar mais elevado. No Comper, o arroz está a R$ 31,85 e no Supermercado Nunes, a R$ 21,90. A variação constatada foi de 45,43% e preço médio de R$ 28,62. Já o feijão obteve diferença de 28,86% entre um local e outro. No Atacadão está por R$ 5,89 e no Extra e Comper, R$ 7,59. O preço médio foi de R$ 6,61.

Para os amantes do café, o preço médio fica em torno de R$ 9,61 e variação de 47,64%. No Atacadão, este item de 500 gramas está a R$ 7,85 e no Extra, a R$ 11,59.

O quilo da alcatra passou a ser substituído pelo coxão mole. Na pesquisa, o maior preço está no Comper, sendo vendido por R$ 39,98, e o menor valor no Atacadão, por R$ 29,90. A diferença calculada foi de 33,71%, com preço médio de R$ 35,15.

Também foi feito levantamento do preço do óleo de soja de 900 ml, açúcar refinado de um quilo, macarrão 500 gramas, extrato de tomate, farinha de trigo de um quilo, achocolatado 400 gramas, leite em pó 400 gramas, leite integral de um litro, margarina 500 gramas, tomate e frango congelado. Além do papel higiênico, sabão em pó, sabão em barra, detergente e esponja de aço. O preço e a marca de cada um podem ser conferidos na tabela.

Higiene e limpeza

Entrando na área da limpeza e higiene pessoal, o que se percebe é que o creme dental e a unidade do sabonete Lux variaram 60,30% e 60,61% e tiverem preço médio de R$ 2,62 e R$ 1,34, respectivamente. No Supermercado Pires, a pasta de dente está a R$ 1,99 e no Extra, a R$ 3,19. O sabonete fica entre R$ 0,99 no Extra e R$ 1,59 no Comper.

Valor total

Ao fim, o Atacadão obteve o menor valor nas compras, de R$ 187,95, contra R$ 250,41 no Comper. No Supermercado Nunes, o preço ficou em R$ 201,51, no Extra R$ 242,17 e no Pires R$ 235,92. Com isso, o consumidor conseguirá economizar R$ 62,46.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

