Santos: Cuca é internado após diagnóstico de COVID-19

Cuca foi diagnosticado com covid-19. O treinador do Santos foi ao CT Rei Pelé para o treino deste sábado e já apresentou sintomas. Com isso, o Departamento Médico do clube o levou ao hospital Beneficência Portuguesa, onde foi internado preventivamente devido ao histórico de problemas cardíacos.

O técnico deve ser transferido ainda neste sábado para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Os sintomas não são considerados graves, porém o clube toma todas as precauções necessárias devido ao histórico recente do comandante. Para a partida deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, o Peixe será comandado por Cuquinha, irmão do treinador e auxiliar técnico do clube. O jogo está marcado para às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. (Com informações: Gazeta Esportiva)