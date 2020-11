Homem é preso com 5t de maconha em fundo falso do caminhão

O motorista informou que buscou o veículo preparado em Dourados

Durante a Operação Hórus, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu na sexta-feira (06), 5.351 quilos de maconha escondida em veículo tipo boiadeiro, além de prender um homem de 46 anos por tráfico de drogas na BR 163, no Distrito de Anhandui.

Segundo Ponta Porã Informa, o fato ocorreu enquanto a equipe da Polícia Militar Rodoviária se deslocava naquela rodovia, e dar ordem de parada ao veículo, com placas de Pedra Preta (MT). Em seguida, os policiais notaram nervosismo excessivo por parte do condutor, além de informações desencontradas acerca da viagem que estaria fazendo.

Durante busca minuciosa no veículo, a equipe da PMR localizou em um fundo falso no compartimento superior do semirreboque, diversos tabletes de maconha.

Ao ser questionado, o motorista informou aos policiais que buscou o veículo preparado em Dourados e levaria até Campo Grande, recebendo a quantia de cinquenta mil reais.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com o veículo e as drogas, para a Delegacia de narcóticos – DENAR, e posteriormente Depac.