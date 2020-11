WhatsApp habilita mensagens temporárias

O WhatsApp anunciou na quinta-feira (5) a disponibilização de uma nova função: as mensagens temporárias. Com esse recurso habilitado, todas as mensagens são apagadas automaticamente 7 dias depois de enviadas. Estará disponível neste mês em todo o mundo. A data exata não foi informada.

A função pode ser habilitada ou desativada pelo usuário nas conversas privadas ou em grupos – nesse 2º, apenas os administradores do grupo podem definir a configuração.

Há algumas limitações nessa ferramenta. Mesmo depois de se autodestruir, por exemplo, a mensagem ainda poderá ser lida por meio da pré-visualização do celular caso o receptor não tiver aberto o aplicativo desde que recebeu o texto.

Se uma mensagem for encaminhada para um grupo ou conversa em que a função estiver desativada, ela permanecerá disponível mesmo que venha a se autodestruir no chat em que foi enviado originalmente.

“Queremos que as conversas no WhatsApp sejam similares às conversas que temos pessoalmente. […] Desenvolvemos uma maneira prática para apagar automaticamente as mensagens que não precisam ser guardadas para sempre“, explica o WhatsApp em seu blog.

“A princípio, as mensagens temporárias desaparecerão após 7 dias para que você ainda possa lê-las e lembrar do que estava conversando. Depois desse período, aquela lista de supermercado ou a notícia da semana passada será automaticamente apagada, já que você não precisará mais dela.”

(Com informações: Poder 360)