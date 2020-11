Programa de orgânicos certifica produtos de 18 agricultores

Mato Grosso do Sul já conta com 18 produtores dentro do Pro-Orgânico – Plano de Agroecologia, Produção Orgânica e Extrativismo Sustentável Orgânico de Mato Grosso do Sul. O projeto permite que agricultores familiares do Estado entreguem ao consumidor legumes, hortaliças e frutas diferenciadas, com preço competitivo e, principalmente, com certificado de produto orgânico.

A ação da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) ajuda a melhorar a renda dessas famílias. Todos os produtores que vendem na Feira de Orgânicos da Praça do Rádio têm certificado que foi obtido graças à Semagro.

O resultado foi observado pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro, após visita na manhã de quarta-feira (4) à Feira de Orgânicos da Praça do Rádio. A feira é realizada há 11 anos pela Prefeitura de Campo Grande e acontece às quartas-feiras, das 6h às 10h, na Praça do Rádio Clube.

“Nós apoiamos a feira e hoje pudemos observar os resultados do Pro-Orgânico. Graças ao trabalho da Semagro, os 18 produtores atuantes na feira têm a certificação de produto orgânico. Também observamos que a feira tem avançado de forma significativa e a gente percebe que a população já reconhece o produto orgânico e a sua importância”, comentou o titular da Semagro, acompanhado de equipe técnica da secretaria.

“A feira é coordenada pela Sedesc, da prefeitura, e só participam produtores de hortaliças, frutas, legumes e ervas que tenham certificado de produto orgânico, e todos eles receberam algum tipo de assistência da Semagro no processo de certificação”, acrescentou o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta. “Graças ao trabalho da Semagro, os 18 produtores atuantes na feira têm a certificação de produto orgânico.”

(Texto: Rosana Siqueira)

Veja também: Prefeitura oferece pagamento de IPTU 2020 sem multas

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital