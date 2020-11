Procon MS encontra produtos irregulares em hipermercado

Uma verdadeira avalanche chegou à Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon MS), relatando irregularidades a unidade de um hipermercado localizado na rua Maracaju, com exposição de produtos para a venda com prazo de validade expirado e ausência de informações essenciais e necessárias ao consumidor.

A empresa é reincidente na apresentação de problemas que prejudicam o consumidor, já tendo sido autuada quase uma dezena de vezes. Nesta ação, realizada na quinta-feira (5), foram encontrados, entre outros, produtos com prazo de validade vencidos, alguns como é o caso 34 unidades de petiscos para gatos, desde março do corrente ano.

Além disso, 7,5 quilos de queijo, sete quilos de bacalhau, 5.790g de queijo, leite fermentado, pães de forma, snack, requeijão, iogurte e 9,100 quilos achocolatados e ração para animais domésticos. Foi detectada, também, a presença de produtos impróprios ao consumo por não conterem quaisquer informações. Entre estes, 10,435 quilos de queijo e potes de sorvete.

Durante a inspeção, funcionários do estabelecimento tentaram obstruir ou dificultar o trabalho da equipe do Procon Estadual retirando produtos das gôndolas para não serem relacionados como irregulares.

Ao fim da ação, todos os produtos considerados impróprios ao consumo foram danificados de modo a não ter condições de voltar à comercialização e descartados na presença dos fiscais.