Probel inaugura nova loja no Shopping Bosque dos Ipês

No dia 30 de outubro, o Grupo Micheline inaugurou mais uma loja Probel em Campo Grande. O espaço está localizado no 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês, região norte da Capital.

Com design moderno, camas e colchões de primeira linha, os produtos da Probel foram considerados os melhores do Brasil em votação no site Reclame Aqui. Além disso, a loja é líder em produção de poltronas, as queridinhas dos papais.

A 6ª loja em Campo Grande está repleta de produtos incríveis, entre eles: conjunto box, que proporciona conforto e qualidade, colchões em mola, o verdadeiro significado de inovação para o seu sono e movimento. Os clientes podem encontrar, ainda, os colchões de espuma, que trazem estabilidade e equilíbrio para noites bem-dormidas.

Para quem está procurando outros produtos além de colchões, de acordo com a gerente, Thais de Souza, a Probel também oferece itens decorativos, roupeiros, sapateiras, criados-mudos, espelhos, cabeceiras, tapetes, mesas de centro, sofás, poltronas e mais uma infinidade de opções.

“Trabalhamos com peças decorativas, estofados, poltronas, mesas para salas de jantar, já com os conjuntos de cadeiras. Cabeceiras feitas a mão e estofadas”, evidencia.

Em comemoração a inauguração da nova unidade, todos os produtos da loja do Bosque dos Ipês, durante todo o mês de novembro, estarão com descontos de 20%. A Probel oferece para seus clientes, formas de pagamentos variadas, como por exemplo, no crediário em até dez vezes sem juros.

“Essa linha promocional veio justamente por conta da inauguração e vai se estender por todo o mês de novembro. Todas as linhas decorativas, estofados, cabeceiras, enfim, todos nossos produtos”, anuncia a gerente.

Conhecendo a linha Luxo e a Intermediária

Que a Probel oferta uma ampla variedade de colchões todo mundo já sabe! Mas você conhece a diferença da linha Luxo para a Intermediária? O que diferencia uma da outra é a qualidade do tecido, a composição da espuma e a altura dos colchões.

Conforto Intermediário

Colchões com altura de 32 centímetros, molas ensacadas individuais. Atendem todos os gostos, não são nem muito macios e nem tão firmes e em custo-benefício estão entre os mais vendidos da Probel.

Linha Luxo

Existem dois tipos de mola, que é o diferencial no conforto. Ele tem a mola ensacada individual e a mola de hotelaria, que é a mais resistente do mercado. A mola de hotelaria traz a resistência e a mola ensacada traz o isolamento do movimento para o colchão. Um conforto que nenhum outro vai ter.

Colchões magnéticos

Novidade 2020 na Probel é o colchão magnético, que proporciona nove níveis de massagem, mesmo desligado faz seu trabalho na questão do magnetismo e atinge pontos específicos do corpo. Estão disponíveis na versão mola ou só espuma e seu material é em viscose de bambu.

O empresário e sócio-proprietário da rede Probel, Marco Michelini, se orgulha em dizer que ao longo desses anos, seu produto é o melhor do país.

“Nossos colchões foram considerados os melhores do Brasil em votação pelo reclame aqui. Não trabalhamos só com colchões, somos líderes nacionais na fabricação de poltronas reclináveis, com massagem, estofados com qualidade. Temos colchões magnéticos lançados em 2020, o único com selo nacional do Inmetro. Aqui na Probel, todos os clientes são bem-vindos para conhecer a coleção 2020”, finaliza.