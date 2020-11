Podcast narra histórias de personalidades negras

O que Grande Otelo, Carolina Maria de Jesus, Mussum e Jorge Laffond têm em comum? Além de serem grandes personalidades que deixaram sua marca na história do nosso país, eles são alguns dos personagens de “Vidas Negras”, o novo podcast original do Spotify. Áudios serão disponibilizados, todas as quartas-feiras na plataforma com episódios inéditos retratando a vida de homens e mulheres negros que fizeram sua contribuição à comunicação, literatura, filosofia, música, ciência, política, religiosidade e diversidade, entre outros temas.

Oferecendo aos ouvintes um conteúdo com alta qualidade de produção e apuração jornalística, esse novo podcast com apresentação do jornalista Tiago Rogero será recheado de biografias para contar a história do negro. Rogero foi repórter de “O Globo”, “O Estado de S. Paulo” e BandNews FM, além de fellow do International Center For Journalists (ICFJ) nos Estados Unidos, com foco na produção de podcasts. Em 2019, produziu, apresentou e editou o podcast “Negra Voz”, lançado por “O Globo” e vencedor do Prêmio Vladimir Herzog 2020.

“Buscamos um espaço que contasse e celebrasse a luta das pessoas em vida mas que também honrasse o legado de quem não está mais entre nós e o Spotify foi o melhor aliado para essa missão. Como narrador, entendo a importância de oferecer ao usuário a emoção e transmitir a luta que as personalidades enfrentaram e enfrentam até hoje”, afirma Tiago Rogero.

Dividido em 2 temporadas, o “Vidas Negras” abordará um tema em cada episódio sempre com a premissa de entrelaçar as biografias das personalidades negras, sejam elas do passado ou da atualidade, como por exemplo: Grande Otelo, Mussum, Chica Xavier, Linn da Quebrada, Jorge Laffond, Rene Silva, Djamila Ribeiro, entre outras.

(Confira mais na página C3 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Delivery Wars CG avalia os melhores quibes da Capital