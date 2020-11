Novembro Azul: Prevenção contra o câncer de próstata animal

80% dos pets adultos podem desenvolver a doença. Realize constantemente o exame veterinário do seu bichinho

Novembro é o mês dedicado à conscientização a respeito do câncer de próstata, o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens no Brasil. Para incentivar a realização dos exames preventivos e o diagnóstico precoce dessa doença, é realizado o movimento Novembro Azul. Ao lado da causa humana vem também a animal. Isso porque esse tipo de câncer pode se desenvolver também nos animais domésticos.

O câncer de próstata pode desenvolver em qualquer pet, porém, é mais comum em cães acima dos seis anos. A ultrassonografia abdominal associado ao exame de toque retal são os mais indicados para diagnosticar a doença.

De acordo com o médico-veterinário e professor do Curso de Medicina Veterinária da Uniderp Gilberto Gonçalves Facco, os cães acometidos pelas doenças da próstata podem apresentar sintomas como dificuldade para urinar, aumento na frequência do xixi, gotejamentos de urina, presença de sangue e pus, dor e dificuldade ao defecar e dor abdominal crescente.

Para prevenir contra as doenças da próstata, a castração é considerada o método mais efetivo. É indicado que o animal seja castrado antes da puberdade para evitar a maturação da glândula e de todo o aparelho reprodutor.

“A castração representa um dos métodos preventivos mais eficazes para essa patologia, porém, animais castrados em decorrência de fatores genéticos também podem desenvolver. O ideal é realizar acompanhamento clínico periódico do seu pet e observar possíveis mudanças comportamentais na hora de urinar ou alteração na urina”, aconselha.

A prevenção é essencial. Levar o animal ao médico-veterinário regularmente é muito importante. Quando as doenças são diagnosticadas no início, as chances de tratamento são maiores. A partir dos seis anos de idade, é recomendado que o cão faça exames preventivos, como o toque retal para palpação da próstata. O exame é muito simples e pode ser feito durante a consulta.

Existem tratamentos quimioterápicos, mas são realizados após a avaliação histopatológica da lesão e observação da agressividade tumoral como em qualquer outra neoplasia maligna. Em Campo Grande, existem várias clínicas que realizam a oncoterapia.