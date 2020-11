Estelionatário é preso enquanto sacava dinheiro de golpe

Homem de 30 anos foi preso em banco enquanto sacava dinheiro de golpe que aplicou em uma vítima. O caso foi na quinta-feira (5), em Aquidauana.

Segundo a polícia, o golpista vendeu um imóvel fictício em Chapadão do Sul, no valor de R$ 55 mil. Parte do dinheiro foi sacado por ele em um banco em Aquidauana. Os policiais começaram as diligências e o suspeito foi preso quando retornava ao banco.

Com o estelionatário, a polícia apreendeu dinheiro, um veículo e três celulares que foram comprados com o dinheiro do golpe. O homem foi encaminhado para a delegacia.

