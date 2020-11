Vídeo: Cadela que foi furtada é recuperada pela polícia

Cadela foi levada para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e em seguida furtada por um homem de 32 anos. A cachorra da raça Pastor Alemão ficou desaparecida por 20 dias. Na manhã de quarta-feira (4), ela foi recuperada por policiais e entregue ao dono.

Segundo a polícia, a cadela foi encontrada na casa do suspeito, no Jardim Tarumã, em Campo Grande. O homem tem várias passagens pela polícia por apropriação indébita, injúria, lesão corporal, roubo qualificado pelo uso de arma de arma de fogo, além de tentativa de homicídio

O suspeito foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia Civil e vai responder pelo crime de furto qualificado.

Veja os vídeos do momento do recontro da cadela com o dono: