Professora lança livro na Capital com desejo de educar pela poesia

O livro “Bicho do Mato” fala sobre os animais do Pantanal

Seguindo todos os protocolos de segurança, a escritora e professora Eloir Matos dos Santos e a ‘Life Editora’ lançam nesta sexta-feira (07) o novo livro infantil ”Bicho do Mato”.

Através do desejo de alfabetizar por meio da poesia, a cultura campo-grandense é abordada no livro pela autora como um pano de fundo para o imaginário infantil. O livro “Bicho do Mato” fala dos animais do Pantanal, assim veio a ideia de citar o poeta Manoel de Barros que tanto representou essa diversidade.

A autora diz que sua obra é uma forma de homenagear o poeta. ”Meu primeiro contato com o trabalho do Manoel de Barros foi no período da faculdade em 1998, após ganhar um livro. Depois teve a obra do Márcio de Camillo, que apresentou crianceiras.”

Eloir Matos dos Santos é campo-grandense de coração, pois nasceu em Capanema (PR). Além disso, é formada em Pedagogia, pós-graduada em reengenharia de projetos educacionais e professora dos anos iniciais na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

A escritora conta que iniciou sua vida profissional como professora em 2008, após passar no concurso. São 12 anos trabalhando com alfabetização.

Em dezembro de 2019, ela participou do livro “Era uma Vez” que reuniu autores do Estado numa antologia. ”Lancei também, em outubro do ano passado, um conto que é uma versão pantaneira da Chapeuzinho Vermelho. ‘Chapeuzinho Cor-de-Rosa no Pantanal’ ”

Serviço: O evento está programado para esta sexta-feira (7), das 15 às 19h, no Duckbill – Cookies & Coffee, localizado na rua Nortelândia, região do bairro Santa Fé, em Campo Grande. Confira outras notícias.