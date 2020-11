Marcos Silva garante a correspondência do interesse público

Marcos Silva, 34 anos, formado em Administração e especialista em Gestão Publica e Gestão da Inovação na UFMS, após 18 anos de profissão em funções como estratégicas de direção, supervisão e até mesmo de comando, obteve a oportunidade de migrar para o poder publico, onde começou sua história na politica.

Segundo ele sua descoberta como agente de transformação de vidas na gestão publica, se deu quando se especializou nessa área e foi buscar conhecimento para ser uma ferramenta de auxilio para o povo. Marcos foi secretário do Estado, mais jovem, do governo do André Puccinelli, no ano de 2015. Também eleito por dois mandatos consecutivos o conselheiro nacional da juventude em Brasilia, ligado a secretaria geral da presidência da republica. “Para mim foi o ápice da minha vida profissional ser um representante de Mato Grosso do Sul legitimo em uma plataforma nacional” , conta.

Atualmente secretário executivo dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, através do programa Pnud, o candidato a vereador procura estabelecer de forma prioritária o cidadão. “Nós temos que focar enquanto operadores da gestão publica na população, na pessoa humana e não naquilo que realmente não é prioridade, como equipamentos públicos e outras questões que não é prioridade de acesso a saúde, educação, saneamento básico, moradia digna, isso para mim são pilares essenciais que eu não abro mão”, afirma.

Conforme o candidato seu principal apoio vem de sua família, filho de professora de rede municipal, sua mãe é sua maior inspiração na defesa da educação. “Porque a educação transforma vidas e eu sou exemplo claro disso, estudei a vida toda em escola publica se formando em universidade publica e hoje me considero uma pessoa de sucesso”, argumenta.

Em defesa da causa humanitária, sua bandeira é ir a favor de pessoas que vivem em margem extrema, onde um país tão rico ainda haja desigualdade, e um estado de agropecuária forte, ainda há diferença na distribuição de renda. Para ele a pauta principal, a partir do ano de 2021, é a retomada do crescimento da capital, de suas empresas e a reestruturação na retomada de emprego.

Projetos em sua candidatura

Para Marcos Silva, os pilares essenciais são a administração publica como o combate restrito a corrupção, principal marca de sua atuação parlamentar, intensificando a fiscalização a respeito das estorções inúmeras que se tem na capital. A reestruturação de moradia digna para famílias, no qual vivem em estado de vulnerabilidade, dando a elas um lar através de investimentos e projetos.

Ira também defender e lutar para que haja o trabalho conjunto do poder executivo, poder legislativo e das esferas do estado da união para soluções cabíveis que precisam de intervenção publica. Projetos de infraestrutura na educação, como a distribuição de renda igualitária do Fundeb para todas as escolas de periferia, fazem parte de sua pasta.

“Gestão publica não se faz com expectativas, se faz com planejamento, se faz com direção, com controle, com técnica, com ciência aplicada, é por isso que como cientista na área me vejo na obrigação de ser um intenso fiscal, que vou cobrar em tempo real”, relata.

Por fim Marcos se coloca como ferramenta de inovação e ajuda para solução do caos na deficiência da prestação de serviços públicos. Sendo assim em seu mandato ele garante a correspondência do interesse público acima de tudo.

“Eu quero ouvir cidadão, e não trabalhar com achismo ou chutômetro, eu prefiro trabalhar em cima de fatos concretos e realmente respeitar a sua opinião”, conclui Marcos.

Veja também: ‘Vereador pé no chão’, Ademir Santana, busca reeleição