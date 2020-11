Acusado de matar a esposa a tijoladas é preso

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) cumpriram o mandato de prisão de Eliston Martins, de 34 anos nesta quinta-feira (5). Ele foi acusado de matar a esposa, também indígena, identificada como Maricleia Benites, de 25 anos.

A vítima foi agredida no dia 11 de outubro, por volta das 13h30. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital da Vida, ela ficou internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 21 do mesmo mês, conforme informado pelo Dourados News.

O caso foi registrado como feminicídio

A equipe da delegada Paula Ribeiro, responsável pela DAM, cumpriu mandado de prisão decretado pela 3° Vara Criminal, após decisão favorável do Ministério Público.

O acusado estava na Aldeia Jaguapiru e tentou fuga, mas os policiais conseguiram detê-lo. Ele foi encaminhado para a PED (Penitenciária Estadual de Dourados).