Preço de gás para distribuidoras tem reajuste de 33%

Nesta quarta-feira (04) foi anunciado o reajuste trimestral de 33% no preço do gás natural vendido pela Petrobras, sendo que o percentual considera o valor em R$/m³. Contudo em US$/MMBtu, a alta foi de 26%, segundo comunicado da estatal.

As fórmulas levam em conta, entre outras variáveis, as cotações do petróleo Brent e da taxa de câmbio R$/US$ do último trimestre. O 1º tem caído ao longo do ano por conta da baixa demanda causada pela pandemia de covid-19. Já o real fechou o mês de outubro como a 3ª moeda mais desvalorizada do mundo, em relação ao dólar.

Segundo a Petrobras, mesmo com o aumento, o valor do combustível acumula redução de 13% desde dezembro, considerando o montante em R$/m³. Em US$/MMBtu, a queda foi de 26% considerando a taxa de câmbio da última 6ª feira (30.out.2020).

Ainda assim, o aumento vai contra a fala do ministro Paulo Guedes (Economia). Em 2019, o economista afirmou que o programa “Novo Mercado de Gás” –que busca quebrar o monopólio da Petrobras no setor e reduzir o preço do gás natural no Brasil– permitiria a queda do valor do combustível em até 40%.

A companhia argumenta que o preço final aos consumidores “não é determinado apenas pelo custo da molécula de gás e do transporte, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais”. Afirma ainda que “o processo de aprovação das tarifas é realizado pelas agências reguladoras estaduais, conforme legislação e regulação específicas”.

(Com informações: Poder360)

