Polícia suspeita que incêndio no Atacadão foi proposital

Polícia continua as investigações das causas do incêndio no Atacadão, na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. Os laudos técnicos ainda não foram encerrados, mas a principal suspeita é de que o fogo começou de forma proposital.

Segundo o delegado titular da sétima delegacia e responsável pelas investigações, Bruno Urban, os peritos analisam as imagens de circuito de segurança e, como são muitos arquivos, pediram mais 180 dias para a conclusão do laudo técnico.

Ainda conforme o delegado, outras hipóteses já foram descartadas: “A perícia não localizou sinais de fogo em fios e nem combustão instantânea, provavelmente, foi proposital”, explicou Urban em entrevista para O Estado Online.

Entre as testemunhas, a polícia ouviu dez bombeiros que ajudaram no combate ao incêndio.

O caso

O incêndio começou no dia 13 de setembro, por volta das 17h, e tomou conta da loja e do depósito do Atacadão. O Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos no local depois de quatro dias de trabalho. Mais de 900 mil litros de água foram utilizados no combate ao incêndio.

