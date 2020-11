Papai-Noel chega ao Shopping Bosque dos Ipês no sábado

Religiosidade, paganismo, família e capitalismo constroem a identidade do Natal, celebração anual da união em que todas as pessoas, que esperam um próximo ano melhor, fazem seus pedidos à icônica figura do Papai-Noel. Maior representante da festa, o “Bom Velhinho” tem presença marcada pelos shoppings em época de fim de ano e chega ao Bosque dos Ipês no próximo dia 7 de novembro, em um evento com nova roupagem, que garante o cuidado com a saúde dos presentes e preservando toda a emoção do Natal que se aproxima.

“Preparamos esse evento de chegada com muito cuidado e carinho para que as famílias campo-grandenses possam curtir esse momento mágico com suas crianças”, comenta a superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, Adriana Flores.

Em 2020, em decorrência do novo coronavírus, os formatos de fila tiveram de ser alterados para evitar aglomeração e o distanciamento social é a principal medida para a realização dessa ação no shopping. Com até cinco pessoas da mesma família, cada grupo ficará em um camarote, delimitado com grades e distanciamento de 2 metros, sendo que na entrada haverá o controle com aferição da temperatura de todos e obrigatoriedade da máscara.

(Texto: Leo Ribeiro)

