Pai que estuprou filha em MT é preso em Mundo Novo

Homem de 46 anos condenado de estuprar e manter a própria filha em cárcere privado, em Mato Grosso, foi preso na terça-feira (3) na cidade de Mundo Novo.

Segundo a Polícia Civil, a equipe do Setor de Investigações Gerais (Sig) recebeu a informação de que o criminoso estaria morando e se escondendo no município. Ele foi localizado no centro da cidade enquanto fazia compras.

O mandado de prisão, expedido pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá foi cumprido pelos policiais, e o condenado agora está preso à disposição da Justiça.

Veja mais:

Idosa é vítima de golpe e perde mais R$ 3 mil